De Jeff Saibene huet et gepackt, fir mat der Arminia an der zweeter Bundesliga ze bleiwen. Elo gëllt et ze kucken, wéi et weider geet.

Näischt ass onméiglech, heescht et ëmmer esou schéin, dacks ass dat am Football effektiv dann och esouguer de Fall. E Sonndeg huet Jeff Saibene et fäerdeg bruecht, no 9 Matcher bei Bielefeld op der Trainerbänk, d'Arminia an der zweeter Bundesliga ze halen. Viru sengem 1. Match, den 1. Abrëll, hat et awer nach guer net duerno ausgesinn. Den Traditiounsveräin stoung deem Moment nämlech op der leschter Plaz an der Tabell.

Saibene iwwer Bielefeld / Reportage Franky Hippert



E Sonndeg ass et spannend bliwwe bis déi lescht Sekonn. Virum leschte Spilldag hat de Jeff Saibene et nämlech fäerdeg bruecht, fir Bielefeld op eng Net-Ofstigsplaz ze feieren. E Sonndeg hat d'Arminia awer dat schwéiert Deplacement op Dresden.

Ee Moment haten all d'Resultater géint Bielefeld geschwat, si 0:1 hannen, Würzburg an 1860 ware vir. Dunn huet et sech awer gedréint a Bielefeld huet de Punkt geholl. Déi lescht 45 Sekonne vun den anere Matcher, wéi hire fäerdeg war, goufen um iPhone gekuckt. Wéi Heidenheim dunn nach den 2:1 geschoss huet, war d'Freet grouss, bei de Supporter an och beim Veräin.

Déi lescht Deeg a Woche ware ganz intensiv fir den 48 Joer ale Saibene. D'Fro stellt sech natierlech, wéi deen éischte Lëtzebuerger Trainer an enger Bundesliga et fäerdeg bruecht huet, Bielefeld nees vun den Ofstigsplazen ze kréien.



De Jeff Saibene seet, datt hien e gudde Staff an eng immens Ënnerstëtzung am Veräin hat. Well hie gemierkt huet, datt d'Leit e komplett Vertrauen an de Lëtzebuerger haten, huet datt dat neidescht Vertraue ginn. Hien huet och gemierkt, datt seng Aart ze schaffen dem Veräin gepasst huet. Wichteg och, d'Equipe huet voll matgezunn. och wann hien Decisioune geholl hunn, déi net esou populär waren, wéi Spiller, déi vill gespillt an och Goaler geschoss hunn, op d'Bänk ze setzen, well se net an de System passen.

Et ass nach net esou wäit, datt de "Graf von Luxemburg, wéi d'Fans de Saibene um leschte Match genannt hunn, en Denkmal ze setzen. Ma den Trainer vu Bielefeld mierkt awer an der ganzer Stad, wat et de Leit bedeit, datt hire Veräin net gefall ass.

Wéi et elo weider geet, ass fir de Jeff Saibene elo emol nach keng Prioritéit. Elo brauch de Lëtzebuerger awer emol e puer Deeg rou a fiert dowéinst an d'Schwäiz bei d'Famill. Hie weess awer och, datt Bielefeld verlängere wëll an dofir wëll ee sech och nach zesumme setzen.

Éischten Uspriechpartner fir seng Zukunft ass awer sécherlech d'Arminia vu Bielefeld, well et dee Veräin ass, deen dem Lëtzebuerger d'Méiglechkeet ginn hat, fir an den zimlech zouene Krees vun Bundesligatrainer ze kommen.