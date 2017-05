An engem Interview war hien op de Video ugeschwat ginn, an hien huet mussen zouginn, dass hien dat Lidd bis dohin net kannt hat. En huet sech et awer ganz ugelauschtert an ass houfreg, dass him dee Video gewidmet gouf.



Ënnert dem Jeff Saibene konnt d'Arminia Bielefeld in extremis de Verbleif an der 2. däitscher Bundesliga assuréieren, an d'Fans rechnen him dee Succès héich un.

Et lafen aktuell Verhandlungen, ob hie fir weider 2 Joer beim Veräin wäert bleiwen.



