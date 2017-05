D'argentinesch Nationalspiller vum PSG Angel Di Maria a Javier Pastore. © AFP

En Dënschdeg de Moie goufe Perquisitiounen am Sëtz vu PSG an der Regioun Paräis a bei zwee Spiller vum Ligue 1- Footballclub gemaach, nämlech beim Angel Di Maria an dem Javier Pastore. Dat am Kader vun de Revelatioune ronderëm d'Football Leaks, sou eng Source, déi der Police no steet.



Schonn am Dezember hat de nationale Finanzparquet eng preliminär Enquête opgemaach, well de Ver£in probéiert huet, fir eng Steierhannerzéiung ze verschleieren.