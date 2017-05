E gëtt all Joer méi grouss ... den Nuets-Marathon! Um Samschdeg ass en nees an der Stad. 15'000 Leefer a Leeferinne sinn derbäi, vu 4 bis 83 Joer. Dat op de verschiddene Strecke vu Marathon, iwwert den hallwe Marathon, dem Team Run bis bei d'Kompetitioune fir d'Kanner. Donieft ass och mat "Roll & Run" eng extra Course virun allem fir Leit am Rollstull, dës geet um 18h10 um Glacis lass a geet iwwert déi original Streck. Ronderëm de Marathon sinn eng 56 musikalesch "Hot Spoten" geplangt.

Zanter dem 30. Januar scho sinn all d'Plazen ausverkaf. Vill Spectateure gi sech natierlech och an der Stad erwaart. Et gëtt op 56 Plaze laanscht d'Streck Musek an am Péitrussdall suergen iwwer 1'000 Lampionen an och Fakele fir eng speziell Ambiance.



De Samschdeg ass sonneg a waarm bei Temperaturen tëscht 26 an 31 Grad. Fir de Start vum Marathon sinn nach 29 Grad gemellt, dofir onbedéngt vill drénken.



Den Depart ass um 19 Auer bei der Luxexpo. RTL Radio, Télé an RTL.lu si live fir Iech derbäi.

Hei fannt Dir 2 Livestreamen: vun 18.30 Auer un den 1. RTL a vun zirka 18.45 Auer de Livestream vun ënnerwee. RTL Télé Lëtzebuerg mellt sech nach emol um 20 Auer an um 21 Auer Live vun der Plaz. D'Ambiance-Biller gesitt Dir nach bis 23 Auer.