Nom Ofstig vun der UN Käerjeng an d'Éirepromotioun hat den Dan Theis schonn de leschte Sonndeg am RTL-Interview dëse Schratt ugekënnegt.

© pressphoto (Archiv)

Um Mëttwoch koum d'Schreiwes vun der UN Käerjeng, datt den Trainer Dan Theis demissionéiert huet.Déi nächst Woch soll de Nofolger vum Dan Theis presentéiert ginn.D'Schreiwes vun der UN Käerjeng:

Mesdames, Messieurs,

L’U.N. Käerjéng '97 tient à informer que son entraîneur en charge de l’équipe fanion, Dan THEIS, a officiellement démissionné. Nous tenons à remercier Dan pour son professionnalisme exemplaire, son engagement total et ses grandes compétences de motivateur. Il a sans conteste fait progresser notre équipe et il a indéniablement contribué à créer un environnement plus professionnel et performant. Nous souhaitons à Dan beaucoup de succès pour la suite de sa carrière sportive.

Nous tenons également à remercier les entraîneurs adjoints de Dan Theis, en l’occurrence Messieurs Romeo CODELLO et Fabrizio COCCIA qui ont également fait preuve d’un engagement remarquable.

Nous allons présenter au cours de la semaine prochaine l’entraîneur qui va reprendre notre équipe.

Salutations sportives.

Le Conseil d'administration de l’U.N. Käerjéng ’97

Hei nach eng Kéier den Artikel vun e Méindeg vir nozeliesen: