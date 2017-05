A minute's silence is observed at the Friends Arena in memory of victims of the Manchester attack on Monday. pic.twitter.com/VU8WQuQ3ak — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2017

© AFP

© AFP

© AFP

Virum Hannergrond vum bluddegen Attentat vu Manchester stounge sech e Mëttwoch den Owend ManUnited an Ajax Amsterdam géigeniwwer. Nach ier de Match ugepaff gouf, ass et roueg ginn am Stadion. An enger Gedenkminutt gouf un d'Affer vum grujelegen Attentat e Méindeg an der Manchester Arena geduecht.Manchester huet direkt Drock opgebaut, de Pogba huet seng Matspiller ëmmer nees an de géigneresche Strofraum gedriwwen an déi offensiv staark Ajax huet sech am Ufank schwéier gedinn, trotz dem Éiergäiz den éischten internationalen Titel zanter 22 Joer mat Heem ze huelen.Et war de Younes, deen déi éischt gutt Aktioune bei den Hollänner an den éischte Minutte vum Match gewisen huet. Ma an der 18. Minutt nees de Paul Pogba, dee sech duerchsetze konnt an den 1:0 geschoss huet. Duerch e Ballverloscht vun Ajax am eegene Siechzéngter, huet den 105-Millioune-Mannn aus 20 Meter ofgezunn. De Ball ass, ofgefälscht duerch de Sánchez, zentral am Goal gelant.E Corner fir Ajax direkt duerno sollt näischt bréngen. Och hei nees de Sánchez, deen d'Lieder awer net richteg mam Kapp gedréckt krut. E Fräistouss am United-Strofraum och ouni Resultat.De Goal vum Pogba huet béid Equippe wakereg gerëselt. Souwuel , och Manchester hunn ëmmer nees no vir gespillt. 1:0, mat deem Stand ass et an d'Paus gaangen. D'Red Devils hu sech héich konzentréiert gewisen, ma d'Géigner waren hinne bei all Geleeënheet an de Féiss.Direkt no der Paus huet Manchester United eng zweete Kéier zougeschloen. En Eckball vu riets huet de Kapp vum Smalling getraff, deen zwar ofschléisse wollt, mä et war de Mkhitaryan, deen d'Lieder mam Fouss, bal op Kapphéicht, laanscht den iwwerraschten Onana erakrut.Fir dem Peter Bosz säin Team, déi sech ganz sécher ganz vill virgeholl haten, war et eng "Mission Impossible", fir déi 2 Goaler nees eranzekréien. Ajax koum duerno praktesch net méi duerch. Ëmmerhin konnte si sech an der 68. Minutt nach e Corner erkämpfen, ma d'Loft war definitiv eraus. Fir déi ronn 50.000 Spectateuren an der Friends Arena war déi éischt Halschent nach de spannendsten Deel vun der Partie.