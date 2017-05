© CEV

Wéi schonn am Match géint d'Hollänner, hu sech déi Rout Léiwen nees vun hirer beschter Säit gewisen. Géint Slowakei, aktuell Nummer 12 an Europa konnte si an de Sätz 2 an 3 gläich e puer Matchbäll ofwieren, verléieren um Enn awer mat 0:3.Och dës Kéier war de Lëtzebuerger Kamil Rychlicki nees beschte Marqueur vum Match mat 20 Punkten. De Jan Lux gouf mat 4 Punkten beschte Blockspiller vum Match.