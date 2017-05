Zanter dem 19. Mee an nach bis de 27. Mee preparéieren d'Chineesen d'Weltmeeschterschaft zu Lëtzebuerg an der Coque.

Zu Düsseldorf gëtt d'Weltmeeschterschaft am Dëschtennis vum 29. Mee bis de 5. Juni gespillt.Aus Lëtzebuerger Siicht sinn d'Sarah de Nutte, d'Ni Xian Lian, den Eric Glod an de Luka Mladenovic am Asaz.