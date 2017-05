No den Defaitë géint Holland an d'Slowakei gouf et um Donneschdeg eng 0:3 Néierlag géint Éisterräich. D'Lëtzebuerger Häre waren an den 3 Sätz all kéiers knapp ënnerleeën. Am éischte Saz hat d'FLVB-Selektioun souguer Sazball konnt dësen awer net verwäerten. Am drëtte Saz huet de Lëtzebuerger Coach och Spiller aus der Reserve agesat, déi géint déi éischt 6 aus Éisträich gutt matgehalen hunn.Lëtzebuerg - Éisterräich 24:26 23:25 20:25E Samschdeg respektiv e Sonndeg spillen d'Lëtzebuerger nach géint Moldawien, déi bis elo och nach keng Partie konnte gewannen, a géint Griichenland.