Et war eng animéiert Partie, déi déi iwwer 1.000 Spectateuren en Donneschdeg den Owend gesinn hunn. No de 90 Minutte stoung et 2:2. D'Entscheedung ass um Enn am Eelefmeterschéisse gefall, hei setzt sech Hueschtert aus der Éirepromotioun mat 6:4 géint Kanech aus der National Divisioun duerch.Béid Equippen hu séier an d'Partie fonnt. An der 8. Minutt konnt Kanech dann och schonn duerch e Goal vum Seck mat 1:0 a Féierung goen. De Kanecher gouf schéi fräigespillt, ass eleng op de Goal gezunn an huet do de Ball riets laanscht de Pleimling geluecht. Domadder stoung et 1:0 fir Kanech, de Veräin aus der National Divisioun.Hueschtert aus der Éirepromotioun huet sech dovunner net beandrocke gelooss. An der 11. Minutt koum schonn d'Reaktioun. No engem mëssgléckte Réckpass vun de Kanecher ass de Ball beim Stumpf D. gelant an dësen huet den 1:1 Ausgläich markéiert.An der 19. Minutt huet et du op en neits am Goal gerabbelt. Dës Kéier nees bei den Hueschterter. Et war erëm de Seck, dës Kéier mat engem schéine Fallrückzieher, dee Kanech mat 2:1 konnt a Féierung bréngen.Mam 2:1 fir Kanech ass et an d'Paus gaangen.No der Paus konnt Hueschtert an der 51. Minutt duerch de Rougeaux op 2:2 ausgläichen. Den Hueschterter ass eleng op de Kanecher Goal gezunn an huet de Ball am kuerzen Eck ënnerbruecht.An der 57. Minutt huet Hueschtert et verpasst, duerch den Eelefmeter fir d'éischte Kéier an der Partie a Féierung ze goen. De Moreira konnt de Schoss vum Pomponi ofwieren.An der regulärer Spillzäit sollt kenger Equipe méi den entscheedende Goal geléngen. Et ass an d'Verlängerungen gaangen.An der 99. Minutt gouf et eng kuriéis Situatioun. Den Arbitter huet dem Battaglia no engem Foul déi giel Kaart gewisen. Kuriéis, well dësen hat schonn an der 16. Minutt déi giel Kaart gesinn, domadder hätt et am Prinzip Giel-Rout misse sinn. Déi Giel Kaart an der éischter Hallschent muss da wuel fir en anere Spiller gemengt gewiescht sinn. Och vu béiden Equippe gouf et während der Partie kee Protest.No den zousätzlechen 30 Minutte stoung et nach ëmmer 2:2 tëscht Kanech an Hueschtert.D'Entscheedung ass dunn am Eelefmeterschéisse gefall. Hei war Hueschtert méi staark a wënnt um Enn 6:4 géint Kanech. Déi Kanecher falen no enger Saison nees an d'Éirepromotioun, Hueschtert klëmmt an d'BGL Ligue.Fir Hueschtert hunn am Eelefmeterschéissen de Knis, de Guerra, de Stumpf C. an de Koljenovic markéiert. Bei de Kanecher waren et de Maurer an de Rauen, net eragaange sinn d'Schëss vum Ferro a vum Flies.