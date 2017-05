© afp

De Gomez huet an der 35. Minutt duerch en Eelefmeter den entscheedende Goal geschoss.Duerch dës 1:0-Victoire géint Braunschweig stinn d'Chance gutt, dass Wolfsburg et packt an der Bundesliga ze bleiwen, Braunschweig géif dee Moment an der zweeter Bundesliga bleiwen.De Retourmatch ass e Méindeg um 20.30 Auer zu Braunschweig.