Protest vu Kanech / Reportage Franky Hippert



Hirer Meenung no hätt den Arbiter Frank Bourgnon dem Hueschterter Spiller Battaglia nämlech zweemol eng Giel Kaart gewisen, an deen hätt jo da Konsequenterweis mat Giel-Rout misse vum Terrain fléien. Den Arbiter selwer sot deene Responsabele vu Kanech awer, datt de Wang vun Hueschtert, déi ëmstridden Giel Kaart kritt hätt.

Den Kanecher President Paul Trierweiler an nach eng Rei aner Leit hunn zwou Giel Kaarte fir den Battaglia vun Hueschtert gesinn: Fir eis war et esou, dass de Spiller mat der Nummer 6 vun Hueschtert no ronn enger Véierelstonn eng Giel Kaart gewise krut an dunn no 100 Minutte gouf et nach eng Giel. A fir eis ass et esou, bei zwou Gieler misst et jo eigentlech Giel-Rout sinn an dofir hu mir dann och Protest ageluecht.

E Freideg de Moien elo hunn déi Kanecher de Protest offiziell bei der FLF agereecht: Wat mir kënne maachen ass drop hiweisen, dass et esou war. Wann elo d'Biller et beweisen, da kéint ech mir virstellen, dass een dee Match misst nei spillen. Hueschtert ka jo och net dofir, ech maachen hinnen elo kee Reproche. Fakt ass, dass d'Statuten dat esou virgesinn, wann een 2 Gieler kritt, kritt een eng Giel-Rout. A wann dat net geschitt ass, dann denken ech dann ass do e Reegelverstouss geschitt an da misst de Match theoretesch nei gespillt ginn. Déi gesetzlech Instanze vun der FLF mussen dat elo tranchéieren.

Natierlech hunn déi Kanecher och beim Arbitter Frank Bourgnon nogefrot: Hien ass der Meenung, dass en déi Giel Kaart engem anere Spiller gewisen hätt. Elo war jo awer RTL do, sou dass mir hoffen dass wann een d'Biller gesäit ee kann novollzéien, dass mir Recht hunn.

D'Spill-Situatioun mat der éischter Gieler Kaart ass konfus. Op de Biller vun eise Kollege vun RTL Télé Lëtzebuerg, gëtt allerdéngs effektiv d'Versioun vum Arbitter Bourgnon konforméiert, deen dem Hueschterter-Spiller Wang an der 17. Minutt d'Giel Kaart gewisen huet. Dat ganzt am Bild gëtt et dann och den Owend am Journal op RTL Télé Lëtzebuerg.



Kanech hat en Donneschdeg no Eelefmeterschéisse mat 6:4 géint Hueschtert verluer. A spillt, wann et bei dësem Resultat bleift, déi nächste Saison eng Divisioun méi déif an der Éirepromotioun. Hueschtert klëmmt an d'BGL Ligue.



