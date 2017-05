Mat enger 2:1 Victoire konnt sech d'Union Kayl/Téiteng aus der 1. Divisioun géint Monnerech aus der Éierepromotioun duerchsetzen an domadder spillt de Fusiounsveräin d'nächst Joer an der zweethéchster Spillklass.E Samschdeg entscheet sech am zweete Barragematch tëscht dem CS Gréiwemaacher, Éierepromotioun, an der Minerva Lëntgen, 1. Divisioun, wien als zweete Gewënner aus de Barragen vun der zweet- an drëtthéchster Spillklass aus dem Grand-Duché ervir geet.An Däitschland gouf et en 1:1 tëscht Regensburg an 1860. Schonn no 2 Minutten ass d'Equipe aus der drëtter Liga duerch de Lais no engem Corner a Féierung gaangen, ma 12 Minutte viru Schluss huet 1860 duerch den Neuhaus ausgeglach, obwuel si däitlech manner vum Match haten. Mat deem 1:1 hunn déi Münchener eng gutt Ausgangspositioun fir de Réckmatch en Dënschdeg an der Allianz-Arena.