Lis Fautsch a Benoit Omont heeschen déi national Championnen mam Degen am Fechten.Bei den Dammen huet d'Fechterin aus der Elitesportsektioun vun der Arméi an der Finale 15-9 géint d'Anastasia Ramazzotti gewonnen.D'Lynn Strasser an d'Tammy Zeimet ginn di 3.Bei den Hären setzt sech de Benoit Omont och vum Escrime Sud mat 15-14 géint den Jussi Korhonen vum Cercle Escrime Lëtzebuerg duerch.Déi drëtt Plaz geet un de Loic Johanns an den Emile Colling.