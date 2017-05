D'Equipe vu Gréiwemaacher, déi dat lescht Joer eréischt aus der BGL Ligue gefall sinn, wollt et onbedéngt verhënneren och nach aus der Éierepromotioun ze falen.Lëntgen huet um leschte Spilldag vun der regulärer Saison nëmme gläich gespillt an dofir déi éischt Plaz an de sécheren Opstig un Ierpeldeng missen ofginn. Um Samschdeg wollt Lëntgen et dann am zweeten Ulaf packen.De Match gouf geleet vum Här Durieux, assistéiert vun den Hären Jans an Dos Santos. Maacher konnt an dësem Match mat 1:0 a Féierung goen an dat no 28 Minutten. Den Abdoullei huet eng flott Pass vum Brzyski ugeholl an de Ball am Filet ënnerbruecht. Mat dësem 1:0 Avantage goufen d'Säite gewiesselt.Och no der Paus war Gréiwemaacher déi besser Equipe. Den Donovan Bonet konnt an der 63. Minutt duerch ee flotte Schoss aus ronn 20 Meter erhéijen.Bei dësem Stand ass et bis zum Schluss bliwwen a Gréiwemaacher bleift domat an der Éierepromotioun a Lëntgen bleift weider an der 1. Divisioun.