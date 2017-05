© AFP

⚽️ Die 7 trifft nach sieben Minuten. // Berlin, seven minutes played, Number seven scores. #sgebvb 0-1 pic.twitter.com/E6tMGj52I6 — Borussia Dortmund (@BVB) 27. Mai 2017

Dortmund ass kloer favoriséiert an de Match gaangen. Esou si si och opgetrueden, séiert Spill no vir a fréi Drock maachen, esou wollt Dortmund zum Erfolleg kommen.De BVB konnt och scho fréi a Féierung gaangen, dat duerch den Ousmane Dembélé no nëmme 7 Minutten. De Piszczek hat de Fransous am Strofraum ugespillt, deen huet mat engem Crochet een Defenseur stoe gelooss an huet de Ball aus kuerzer Distanz an de Goal geschoss.Déi Schwaarz-Giel hu sech mat dëser 1:0 Féierung awer ze sécher gespuert. Frankfurt huet gekämpft a konnt sech iwwer den Ausgläich freeën. De Rebic huet no enger flotter Pass vum Gacinovic dem Bürki am Dortmunder Goal keng Chance gelooss.An der 39. Minutt hat Frankfurt du souguer d'Chance a Féierung ze goen. No engem flotten Doppelpass huet de Seferovic de Ball nëmmen op de Potto geschoss.Mat dësem Stand ass et an d'Paus gaangen. Hei gouf et een Optrëtt vum Helene Fischer.De BVB war wuel onzefridde mat der Leeschtung aus den éischte 45 Minutten, well si hunn an der Paus direkt zwee mol gewiesselt. De Reus an de Schmelzer hunn den Terrain verlooss. Nei fir si dobäi waren de Castro an de Pulisic.Dës Wiessel hu Friichte gedroe, well Dortmund ass richteg staark aus der Paus komm. Eng ganz déck Geleeënheet gouf et no ronn enger Stonn. Den Aubameyang huet et no Flank vum Dembélé per Fallrückzieher versicht, ma op der Linn huet een Defenseur de Ball nach konnten widder d'Lat deviéieren.An der 67. Minutt konnt Dortmund dunn a Féierung goen. Den Aubameyang huet vum Punkt getraff, nodeems de Hradecky de Pulisic am Strofraum geluecht hat.Frankfurt huet weider engagéiert dogéint gehalen, mee bis zum Schluss huet näischt méi um Resultat geännert, sou dass Dortmund sech d'Coupe séchere kann.Dëst ass de véierte Kéier an der Veräinsgeschicht, dass Dortmund den DFB Pokal gewanne kann.