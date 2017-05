X

De Podium vum Semi-Marathon bei den Hären.

De Christophe Kass war de séierste Lëtzebuerger beim Semi-Marathon.

De Podium vum Semi-Marathon bei den Fraen.

D'Pascale Schmoetten koum op déi gutt 3. Plaz beim Semi.

Den Edwin Kiptoo war dee Séierste beim Marathon. De Kenianer koum no 2 Stonnen, 16 Minutten a 56 Sekonnen an d'Zil. Dëst ass de véiert beschte Chrono dee jee beim ING Marathon realiséiert gouf. Den John Komen gëtt den Zweeten mat enger Zäit vun 2 Stonnen, 18 Minutten a 55 Sekonnen. Den Alex Chesakit aus dem Uganda komplettéiert de Podium.De Bertil Muller kennt no 2 Stonnen, 56 Minutten a 54 Sekonnen als éischte Lëtzebuerger an d'Zil. Zweete Lëtzebuerger gëtt de Chris Kippchen an 2 Stonnen, 58 Minutten a 34 Sekonnen. De Podium gëtt komplettéiert vum Thierry Dondlinger, deen 3 Stonnen, 2 Minutten an 12 Sekonne gebraucht huet.Bei den Dammen wënnt d'Tsehay Getiso aus Äthiopien an 2 Stonnen, 46 Minutten an 8 Sekonnen.De Cosmas Kyeva wënnt de Semi-Marathon an enger Stonn, 11 Minutten an 3 Sekonnen, dat virum Fransous Hissam Aissa. De Fransous ass no 1 Stonn, 13 Minutten a 47 Sekonnen an d'Zil komm. Op déi drëtt Plaz kennt den Däitschen Sebastian Hallmann an 1 Stonn, 14 Minutten a 56 Sekonnen.Beim Semi-Marathon war de Christophe Kass de séierste Lëtzebuerger.Bei den Damme wënnt d'Lisa Hahner aus Däitschland mat engem Chrono vun 1 Stonn, 18 Minutten an 11 Sekonnen. D'Pascale Schmoetten war bei de Fraen dat Drëtt a séierst aus Lëtzebuerger Siicht mat engem Chrono vun 1 Stonn, 29 Minutten a 39 Sekonnen.Iwwer 15000 Leefer waren um Depart.