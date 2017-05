Am Championnat koum de PSG jo just op déi zweete Plaz, ma dofir konnt e sech e Samschdeg den Owend d'Coupe sécheren - fir drëtte Kéier hannerteneen.



Mat 1:0 huet de PSG sech géint Angers duerchgesat, am Stade de France.



Den decisive Goal ass an der Nospillzäit gefall, duerch e Selbstgol vum Issa Cissokho an der 91. Minutt.



D'Freed vum PSG-Spiller Serge Aurier. © AFP