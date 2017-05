D'Enttäuschung stoung der Nummer 1 vun der Welt an d'Gesiicht geschriwwen. © afp

De Gilles Muller, d'Nummer 27 vun der Welt hat am éischten Tour eigentlech ee gutt Lous erwëscht mam Guillermo Garcia-Lopez, deen als 153. klasséiert ass. Ma de Lëtzebuerger hat Problemer mam Spuenier.De Muller huet den éischte Saz am Tiebreak verluer, dëst huet en am zweete Saz awer besser geréiert, well dëse konnt de Lëtzebuerger am Tiebreak wannen.Den drëtte Saz huet de Spuenier him du keng Chance méi gelooss. De Garcia-Lopez konnt dëse Saz mat 6:2 fir sech entscheeden. Dëst war och d'Resultat am véierte Saz, domat war et d'Aus am éischten Tour fir de Gilles Muller.Bei den Damme konnt Jekaterina Makarowa, d'Nummer 40 vun der Welt, iwwerraschend d'Weltranglëschtenéischt aus Däitschland bezwéngen. D'Kerber hat bei der 6:2, 6:2 Defaite keng Chance géint d'Russin.