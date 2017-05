X

VIDEO: Den 1-0 duerch de Jordanov (28.05.2017) An der 42. Minutt huet den Edisson Jordanov vun Diddeleng de Score op 1-0 gestallt.

VIDEO: Den 1-1 duerch de Rodrigues (28.05.2017) D'Fola konnt an der 51. Minutt durch de Gerson Rodrigues egaliséieren.

VIDEO: Den 2-1 fir Diddeleng duerch de Stolz (28.05.2017) An der 72. Minutt war et den Dominik Stolz, deen op 2-1 fir Diddeleng gestallt huet.

VIDEO: Den 3-1 vum David Turpel (28.05.2017) An der 81. Minutt suergt den David Turpel mam 3-1 fir Diddeleng fir d'Entscheedung

VIDEO: De 4-1 duerch de Sanel Ibrahimovic (28.05.2017) Mat engem wonnerschéine Goal aus 45 Meter setzt den Ibrahimovic an der 88. Minutt de Schlusspunkt.

Den F91 Diddeleng ass als Titelverdeedeger a Lëtzebuerger Champion an de Match gaangen. D'Fola, déi an der ofgelafener Saison op déi drëtt Plaz komm si wollten haut d'Coupe mat heem huelen a virum allem och d'Revanche huele fir 5:2 Defaite um zweetleschte Spilldag an der BGL Ligue.Déi Diddelenger hunn awer schonns no 3 Minutte missen d'Loft unhalen. Dëst well ee Fräistouss vum Dallevedove nëmme knapp laanscht de Goal gaangen ass.De Match huet eng Zäit gebraucht bis en un d'Rulle komm ass. No enger hallwer Stonn hat de Bensi nees eng Chance fir d'Fola, ma dem Lëtzebuerger säi Schoss war net präzis genuch.Déi éischt richteg gutt Chance fir den F91 gouf et no 34 Minutten duerch den Turpel, deen am 1 géint 1 mam Cabral awer de Kierzere gezunn huet.No 39 Minutte war et du sou wäit. De Jordanov huet den F91 a Féierung bruecht. Nodeems d'Escher Defense de Ball net geklärt krut, stoung den Diddelenger genau richteg a konnt den 1:0 markéieren. De Cabral war nach dru, konnt de Ball awer net méi entscheedend deviéieren.An der Paus huet d'Fola gewiesselt, de Gerson Rodrigues ass fir de Ryan Klapp agewiesselt ginn. Dëse Wiessel sollt och seng Friichten dovun droen, dat well et och de Gerson Rodrigues war, deen an der 51. Minutt mat engem schéine Schoss aus ronn 20 Meter den Ausgläich markéiere konnt.Dat huet den Diddelenger guer net geschmaacht an de Stolz huet an der 71. Minutt den alen Avantage erëm hiergestallt. Dem Diddelenger säi Schoss aus ronn 20 Meter ass widder de Potto geflunn a vun do an de Goal.Den F91 wollt elo alles kloer maachen a schonn erëm den Doublé realiséieren. Dësem Zil si si och mam 3:1 ee gutt Stéck méi no komm. Den Dave Turpel konnt den Escher Goalkipp iwwerwannen.D'Entscheedung ass du méi spéit komm ewéi den Ibrahimovic de 4:1 markéiert huet. Den Diddelenger huet gesinn, dass den Escher Goalkipp ze wäit virum Goal stoung a sou huet den Diddelenger et aus 40 Meter probéiert an de Ball ass dunn och am Filet gelant.Den F91 gewënnt also kloer mat 4:1 géint d'Fola. Dëst ass de 7. Gewënn vun der Coupe de Luxembourg an der Diddelenger Veräinsgeschicht.