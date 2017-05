X

Reaktioune vun de Lëtzebuerger Sportler



E Sonndeg de Moien um 04.30 Auer huet sech d'Equipe aus dem Grand-Duché a 5 Busser op de Wee gemaach. No gutt 14 Stonne sinn d'Sportler an hir Betreier gutt a San Marino ukomm.Vill Léit haten am Virfeld gemengt, dass esou eng laang Busrees kengem zouzemudde wier. D'Sportler selwer hunn dat awer no hirer Arrivée vill méi nuancéiert gesinn. Si ware wuel midd, ma d'Stëmmung am Bus war gutt an och ze iessen an ze drénke war genuch do.

Am Ganze sinn 154 Sportler a Sportlerinnen a San Marino mat dobäi. Et ass déi gréissten Delegatioun vun all de Natiounen.E Méindeg den Owend um 21 Auer ass déi offiziell Erëffnungszeremonie vun de Spiller vun de klenge Länner a San Marino. Déi sportlech Kompetitioune fänken en Dënschdeg de Moien un.Weider Biller a Stëmme ginn et e Méindeg den Owend am Journal op der Tëlee.