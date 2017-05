X

Viru 5 Joer war d'Gebai, wou d'Lëtzebuerger Delegatioun ënnerbruecht ass, nach en Hotel. Haut gehéieren d'Gebailechkeeten engem kathouleschen Uerden.D'Lëtzebuerger Delegatioun besteet um Enn aus 150 Sportler, 17 Mataarbechter vum COSL a 44 Membere vun de Federatiounen, dës Zuelen huet den Alwin de Prins, Chef vun der Lëtzebuerger Delegatioun, e Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz am "Hotel San Giuseppe" matgedeelt.Déi 211 Leit sinn am ganzen op 108 Zëmmer opgedeelt. Maximal schlofen 3 Persounen an engem Zëmmer.Moies gëtt am "Hotel" Kaffi gedronk, mëttes an owes gëtt an der gemeinsamer Kantin mat alleguer den Athleten zesumme giess.Weider Fotoe aus dem "Hotel San Giuseppe":