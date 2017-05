D'US Rëmeleng geet mat neien Traineren an déi nächst Saison, dat huet de President Gérard Jeitz um Méindeg den Owend confirméiert.Neien Trainer ass deen 31 Joer ale Sven Loscheider, tëscht 2013 an 2016 Trainer vun de Juniore beim F91 Diddeleng a vun 2016 bis 2017 Trainer vun Uespelt.Säin Adjoint gëtt den Dan Del Col (32), de Jérôme Winkel (31) trainéiert d'Keeperen.Rëmeleng spillt déi aner Saison jo an der Éierepromotioun, an der BGL Ligue war et dës Saison just déi 13. an domat zweetlescht Plaz, déi den direkten Ofstig bedeit huet.