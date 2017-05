Et war wahrscheinlech de wäermsten Nuetsmarathon an der Stad, deen et jee gouf, leschte Samschdeg.

© Raymond Brausch

Wéinst den héijen Temperature waren d'Rettungsequippen dëst Joer besonnesch gefuerdert. 117 Asätz hate si an hiren 3 Asazzenteren, déi ware bei der Luxexpo, op der Place Clairefontaine an an der Péitruss. 50 Asätz gouf et op der Streck. Gréisser Tëschefäll gouf et awer glécklecherweis keng, sou de Fazit vun de Rettungsdéngschter.

An den 3 Zentre ware 60 Leit am Asaz, dorënner 3 Dokteren an 12 Infirmièren. 18 Ambulanze waren ënnerwee, 6 Motorrieder an 12 mobil Equippen op der Streck an am Zilberäich.

D'Stater Beruffspompjeeën hunn dee Bilan um Dënschdeg de Moien op Facebook gezunn.





Si gi jo wéi all Joer vun enger ganzer Rëtsch Fräiwëllegen aus verschiddenen Zentren ënnerstëtzt.

50 Mataarbechter vun de Beruffspompjeeën an der Verwaltung vun de Rettungsdéngschter sinn iwwregens selwer beim Semi-Marathon oder dem Team Run matgelaf.



ING Marathon - FOTOEN, VIDEOEN a RESULTATER

Dëst Joer gouf et am Ganzen 6.843 Finisher beim Semi-Marathon... Leefer a Leeferinnen, déi also och wierklech ukomm sinn. 2.132 Frae waren do derbäi.

De ganze Marathon hunn 1.146 Leefer gepackt, 196 dovunner Fraen.

2.708 Leefer hunn da beim Team Run matgemaach.