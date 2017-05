Sport: Am meeschte gelies

Déi lescht Deeg a Woche war ëmmer nees Rieds dovun, dass den Trainer Thomas Tuchel de Veräin misst verloossen, obwuel hien nach Kontrakt bis 2018 beim BVB huet. Et goufen zanter puer Woche gréisser Divergenzen tëscht dem Trainer an der Chefetage.

E Samschdeg huet de BVB den DFB-Pokal konnte mat enger 2-1 Victoire géint Eintracht Frankfurt op Dortmund huelen. Bei der grousser Party an den Dortmunder Stroosse gouf den Trainer Tuchel grouss vun de Fans gefeiert. Dat sollt awer net duergoen.



Offizielle Statement vum BVB op hirer Homepage





"Der achtmalige Deutsche Meister Borussia Dortmund und Trainer Thomas Tuchel gehen ab sofort getrennte Wege. Dies ist das Ergebnis eines Gesprächs zwischen Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung), Michael Zorc (Sportdirektor), Thomas Tuchel und dessen Berater Olaf Meinking, das am heutigen Dienstag stattgefunden hat.

Wir bedanken uns bei Thomas Tuchel und seinem Trainerstab für die sportlich erfolgreiche Arbeit beim BVB, die am vergangenen Samstag im DFB-Pokalsieg in Berlin gegen Eintracht Frankfurt ihren verdienten Höhepunkt fand. Für seine berufliche Zukunft wünschen wir Thomas Tuchel nur das Allerbeste. Borussia Dortmund als Arbeitgeber wird sich zu den Hintergründen der Trennung, die das Ergebnis eines längeren Prozesses sind und von allen Klubgremien getragen werden, nicht im Detail äußern und bittet im Sinne aller Beteiligten um Verständnis für den Wunsch, dass nicht auf der Basis von Gerüchten bzw. ohne jeden Hintergrund geurteilt wird. Der BVB legt großen Wert auf die Feststellung, dass es sich bei der Ursache der Trennung keinesfalls um eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Personen handelt. Das Wohl des Vereins Borussia Dortmund, den viel mehr als nur der sportliche Erfolg ausmacht, wird grundsätzlich immer wichtiger sein als Einzelpersonen und mögliche Differenzen zwischen diesen."



Als Ersatz fir den Tuchel ass an der Lescht ëmmer nees den Numm vum Lucien Favre zirkuléiert.



Nieft dem Trainerwiessel, dierften an den nächsten Deeg a Wochen nach aner Transferten op de BVB duerkommen. De beschte Scorer vun der Bundesliga-Saison, de Pierre-Emerick Aubameyang huet ugedeit de Veräin verloossen ze wëllen. Veräiner aus China hunn enorm Zommë fir de Gabuner gebueden, ma och de PSG ass staark um Stiermer intresséiert.