An der nordamerikanescher Basketliga NBA steet d'Finale tëscht de Golden State Warriors an de Cleveland Cavaliers virun der Dier. Béid Equippen hunn ee kuerze Wee bis an d'Finale gehat, well kee Géigner iergendwéi konnt geféierlech ginn.



Et ass also déi selwecht Finale, wéi déi lescht 2 Joer. Virun 12 Méint konnt sech Cleveland duerchsetzen, ma dëst d'Kéier ass d'Favoritteroll awer verdeelt.

NBA Finals 2017 / Preview Jeff Kettenmeyer



Et sinn déi zwou bescht Equippen aus der NBA, doru besteet keen Zweiwel an all Basketspectateur freet sech op d'Finallen tëscht zwou Equippen, déi exzellenten Offensiv-Basket beherrschen.



Och wann d'Cleveland Cavaliers den Titelverdeedeger sinn a mam Lebron James dee wuel aktuell beschte Spiller do spillt, ginn dem Géigner Golden State exzellent Chance virausgesot, weess den RTL-Expert Ken Diederich.



D'lescht Joer waren d'Golden States 3:1 vir an du gouf de Green gespaart, well hien ee mam Fouss gerannt huet. Dat war fir de Ken Diederich den Tourning-Point. Dëst Joer awer kéint dat e bëssen anescht ginn an d'Golden States Warriors hunn d'Chance, fir ze gewannen.



Et ass relativ schwiereg, fir am Virfeld ee Pronostic ze maachen. Kréien d'Warriors de Lebron James an de Grëff a wéi ass d'Trefferquot vu béiden Equippen, dëst sinn just zwou vu ville Froen. Et kann ee praktesch kee Favorit ervirhiewen.



Et gëtt eng enk Serie, mengt de Ken Diederich. Awer mat ville Kierf a manner Defense, well béid Equippen offensiv ausgeriicht sinn.



U sech misst den Niveau vun de Matcher relativ héich sinn, béid Equippen hu kuerze Prozess mat de Géigner gemaach an konnten doduerch och vun enger klenger Paus virun de Finals profitéieren. Excuse ginn et also keng, sou de Ken Diederich.



Cavs hunn am Oste just ee vun all hire Matcher verluer, ähnleches gëllt fir d'Warriors. Et war e Warmup, mengt de Ken Diederich an elo kënnt de Showdown.



D'Finalle ginn an der Nuecht vun en Donneschdeg op e Freideg un an spéitstens den 18. Juni steet de Champion fest.