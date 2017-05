E Samschdeg ass et déi éischte Kéier, datt e Spiller mat Lëtzebuerger Pass an der Finale vun der Champions League steet.

Wann nächste Samschden um 20.45 Auer zu Cardiff d'Finale vun der Champions League tëscht Juventus Turin a Real Madrid ugepaff gëtt, steet fir d'éischte Kéier e Spiller mat engem Lëtzebuerger Pass an der Finale vun der europäescher Kinneksklass. A senger 1. Saison zu Turin huet de Miralem Pjanic mat der Juventus direkt de Championstitel an d'Coupe gewonnen. Feelt dann elo nach just dat sëlwert Dëppen mat de groussen Oueren.

Aus der éiweger Stad Roum an d'Aarbechterstaat Turin, vum 3 fachen italienesche Champion AS Roum bei den 33 fachen Scudetto Gewënner Juventus, aus dem Olympiastadion an dee fuschneie Juventus Stadium, de Miralem Pjanic ass a senger Proficarrière op senger 4 Statioun ukomm. An huet sech beim Champions League Finalist direkt incrustéiert. Dee 27 Joer ale Mëttelfeldspiller stoung des Saison fir d'Bianconeri, iwwer all d'Kompetitioune gekuckt, 3.358 Minutten um Terrain a gewënnt seng zwee éischt Profititelen a senger Carrière.

Vu Metz iwwer Lyon an d'AS Roum op d'Juve, de bosneschen Nationalspiller huet bis elo a an der Planung vu senger Karriäre alles richteg gemaach. Step by Step, wéi hie selwer seet, vu Saison zu Saison bäiléieren a sech verbesseren, net direkt ze vill gourmangseg sinn.

E Samschden Owend ass ganz Turin, a wuel och en Deel vu Lëtzebuerg, am Féiwer, wann d'Juve mam Miralem Pjanic probéiert, d’Champion’s League ze gewannen.