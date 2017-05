Iwwer 200 Meter 4Nages gouf et och Gold fir de Raphael Stacchiotti, dat mat enger Zäit vun 2 Minutten, 2 Sekonnen a 25 Honnertstel.



Direkt a senger éischter Finale op de Spiller vun de klenge Länner konnt sech ded'Goldmedail sécheren an huet an engems och nach e neien nationale Rekord iwwer 200 Meter Papillon realiséiert. De Lëtzebuerger huet no 2 Minutten 2 Sekonnen an 60 Honnertstel ugeschloen a bleift domadder 33 Honnertstel ënnert dem Rekord vum Laurent Carnol.

Op den 100 Meter Crawl gëtt et e neie Landesrekord fir de Julien Henx. Den Diddelenger schléit no 50 Sekonnen 11 Honnertstel un, hien huet säin eegene Rekord ëm 25 Honnerstel verbessert. Gold ass him domadder sécher. An der selwechter Disziplin kritt de Pit Brandenburger Sëlwer.

De Max Mannes gewënnt Selwer iwwer 200 Meter Réck, dat an enger Zäit vun 2'06''78



Bei den Damme wënnt d'Jacky Banky Sëlwer iwwer 200 Meter Réck, dat no 2'20"70, d'Eline van den Bosche gouf déi 7. an 2'30"23/100. D'Monique Olivier huet iwwer 200 Meter 4Nages no 2 Minutten, 23 Sekonnen a 56/100 ugeschloen.