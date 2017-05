X

JPEE: Spektakulär Ouverture an éischt Medail fir Lëtzebuerg (30.05.2017) En Dënschdeg war den 1. Dag vun de Kompetitioune bei de Spiller vun de klenge Länner a San Marino. An dee war scho ganz erfollegräich fir d'Lëtzebuerger.

JPEE: Medailen am Schwammen an an der Liichtathletik (30.05.2017) De Raphael Stacchiotti wënnt gläich 2 mol Gold, de Julien Henx huet sech eemol duerchgesat.

Nodeems déi olympesch Flam e Méindeg den Owend ugefaange gouf, ass et um Dënschdeg direkt voll lass gaangen an et gouf och eng Partie Medaile fir d'Lëtzebuerger Delegatioun.

Schwammen

© pressphoto

De Max Mannes gewënnt Sëlwer iwwer 200 Meter Réck, dat an enger Zäit vun 2'06''78.



Bei den Damme wënnt d'Jacky Banky Sëlwer iwwer 200 Meter Réck, dat no 2'20"70.



D'Monique Olivier huet iwwer 200 Meter 4Nages no 2 Minutten, 23 Sekonnen a 56 Honnertstel ugeschloen a gewënnt Bronz.



Foto vum Dag

© pressphoto

Dehuet seng Juegd no de Medailen ugefaangen. Bei 10 Coursë geet de Lëtzebuerger un den Depart. En Dënschdeg den Owend stoung de Lëtzebuerger an zwou Finallen an et gouf direkt 2 Mol Gold. Iwwer 200 Papillon konnt de Schwëmmer vun Ettelbréck de nationale Rekord vum Laurent Carnol ëm 33 Honnertstel verbesseren, de Rekord steet elo bei 2 Minutten 2 Sekonnen a 60 Honnertstel.Duerno konnt de Stacchiotti och nach Gold iwwer 200 Meter 4 Nages gewannen. Zäit ass hei bei 2 Minutten 2 Sekonnen an 25 Honnertstel stoe bliwwen.Op den 100 Meter Crawl gëtt et e neie Landesrekord fir de. Den Diddelenger schléit no 50 Sekonnen 11 Honnertstel un, hien huet säin eegene Rekord ëm 25 Honnertstel verbessert. Fir degouf et hei Sëlwer.

Cyclissem

Am Cyclissem gouf et 3 mol Gold/Rep. Lynn Kayser/Jang Mathe



Mission Accompli heescht et bis ewell och fir d'Vëlosfederatioun. Gläich 3 Goldemedaile konnten d'Coureuren aus dem Grand-Duché um Dënschdeg gewannen. Bei den Dammen huet d'd'Course dominéiert an um Enn souverän Gold gewonnen. D'konnt sech am Sprint vum Peloton nach Bronz sécheren. Zesumme mam Anne-Sophie Harsch an dem Chantal Hoffmann gouf et Gold mat der Equipe.Bei den Hären huet deno enger gudder Equippeleeschtung Gold am Sprint gewonnen.

Boules a Petanque

En Dënschde waren d'Kompetitiounen am Dubbel an do hunn d'Lëtzebuerger direkt zougeschloen. Am Dubbel Petanque gewannen denmat 13 op 6 géint Monaco a kréien domadder d'Goldmedail. Et ass déi drëtt Goldmedail fir den Alain Laterza no 2001 an 2007.An der Boule lyonnaise gewannen deBronze.

Liichtathletik

An der Liichtathletik gouf et 7 Medaile fir d'Lëtzebuerger Delegatioun.Eng dovunner war Gold. De Bob Bertemes am Bommstoussen konnt sech mat 19,33 Meter géint seng Konkurrenz duerchsetzen.An de Lafdisciplinne konnte sech d'Vera Hoffmann an de Charel Grethen op den 800 Meter iwwer Sëlwer freeën. Déi zweet Plaz gouf et och fir de Pol Mellina iwwer 5.000 Meter a fir d'Patricia van der Weken op den 100 Meter. An den techneschen Disciplinne gouf et Bronz fir d'Edna Semedo am Stafhéichsprong, an op déi drëtte Plaz kënnt d'Noémie Pleimling am Speerwerfen.