BREAKING: PSG have reached an agreement to sign Pierre-Emerick Aubameyang from Borussia Dortmund [@YahooSportFR] pic.twitter.com/81HoVGO5sN — Transfer Related (@TransferRelated) May 31, 2017

Déi franséisch Medie beruffe sech op "Yahoo Sports France". Am Raum steet eng Transfertzomm vun 70 Milliounen Euro. De Gabuner soll 10 Milliounen Euro d'Joer verdéngen an derbäi nach eng kleng Primm vu 6 Milliounen Euro kréien, soubal de Kontrakt ënnerschriwwen ass. Dem Aubameyang säi Kontrakt bei Borussia Dortmund goung nach bis 2020.De Stiermer vun Dortmund konnt dës Saison mam BVB den DFB-Pokal gewannen, an war an der Bundesliga mat 31 Goaler de beschte Scorer vun der Saison. Schonn zanter Woche war iwwert e Wiessel spekuléiert ginn.D'Bild hat gemellt, dass de Stiermer en Dënschdeg scho säi Schaf an der BVB-Kabinn geraumt hat.Den 27 Joer jonke Gabuner war 2013 vum AS Etienne bei de BVB gewiesselt. An 125 Matcher huet hie 85 mol fir déi schwaarz-giel getraff.