Nom 2. Kompetitiounsdag steet Lëtzebuerg weider op der 1. Plaz am Medaile-Spigel. Bis ewell goufen et 45 Medailen.

Spiller vun de klenge Länner (31.05.2017) Spiller vun de klenge Länner, Resultater vum Dag.

Vun all de Medaile waren der 17 aus Gold, 17 aus Sëlwer an der 11 aus Bronz.Op der zweeter Plaz am Medaile-Spigel läit Island mat 27 Medailen (13 Gold, 4 Sëlwer an 10 Bronz).

Schwammen

De Raphael Stacchiotti gewënnt Gold iwwer 100m Réck an enger Zäit vu 56 Sekonnen an 61 Honnertstel. De Max Mannes gëtt de 4..



Sëlwer gëtt et fir de Pit Brandenburger iwwer 400m Crawl. De Raphael Stacchiotti kënnt hei net iwwert déi 6. Plaz eraus a kann domadder säin Zil, 10 Goldmedailen an 10 Coursen, net méi erreechen.



A senger Paradedisziplin 200 Meter Brasse gouf et Gold fir de Laurent Carnol, deen no 2 Minutten a 15 Sekonnen ugeschloen huet.



Iwwer 100 Meter Papillon war de Julien Henx dee beschte Schwëmmer a kënnt mat 54 Sekonnen an 78 Honnertstel op déi éischte Plaz. Kuerz no him huet de Raphael Stacchiotti ugeschloen a wënnt esou Sëlwer.



Och an der Härestaffel gouf et Gold, dat bei 4 x 200m Crawl. Damme gewannen iwwert déi nämmlecht Stréck Bronz.



D'Plazen 2 an 3 fir d'Sarah Rolko an d'Jacky Banky iwwer 100m Réck. Sëlwer fir d'Monique Olivier iwwer 400m Crawl.

Och um zweeten Dag vun de Kompetitiounen hunn d'Schwëmmer nees e ganze Koup Medaile mat Heem geholl. Am ganze goufen et um Mëttwoch 10 Medailen, dovunner waren der 4 aus Gold, 4 aus Sëlwer an 2 aus Bronz.

Schéisssport

Joé Dondelinger wënnt Sëlwer mat der Loftpistoul



Am Schéisssport konnt demat der Loftpistoul Sëlwer gewannen. De Lëtzebuerger loung virum leschte Schoss nach mat 0,7 Réng a Féierung um Enn huet hien sech am leschte Schoss dach nach misse geschloe ginn.

Bei den Dammen do huet d'sech d'Bronzemedail gekroopt. Hei gouf et awer och eng Enttäuschung. D'Sylvie Schmit, Goldmedaile-Gewënnerin vu virun zwee Joer an Island, huet et opgrond vun enger Blessur net an d'Finale gepackt.

Judo

3 Mol Gold am Judo / Reportage Lynn Kayser



D'Lëtzebuerger Judo-Delegatioun huet um Mëttwoch richteg ofgeraumt. 3 Mol Gold, 3 Mol Sëlwer an 3 Mol Bronz gouf et fir d'Equipe vum Ralf Heiler.D'(-57 kg), d'(-70 kg) an den(-66 kg) hunn alleguer e Mëttwoch Gold gewonnen. An dat obwuel déi 3 aus verschiddene Grënn an de leschte Méint net vill um Tatami stoungen.Fir den Tom Schmit ass et déi éischte Medail bei Spiller vun de klenge Länner. D'Lynn Mossong huet fir d'fënnefte Kéier gewonnen.Et goufen och nach 3 Sëlwermedailen, fir d'(-52kg), d'(-63 kg) an de(-100 kg).Am Nomëtteg sinn nach 3 Bronzemedailen dobäikomm. Den(-73 kg), den(-81 kg) an den(-90kg) koumen op de Podium.

Foto vum Dag

© pressphoto

Petanque

Reaktioune vum Petanque / Reportage Jang Mathes



Lëtzebuerg ass staark am Petanque, dat hunn d'Sportler och um Mëttwoch nees a San Marino gewisen.Am Eenzel konnt sech d'am Petanque d'Goldmedail sécheren.Bei den Hären huet deSëlwer gewonnen. De Lëtzebuerger huet sech an enger ganz enker Partie um Enn misse mat 11:12 géint e Monegass geschloe ginn. Fir de Contardi ass et no Gold am Dubbel déi zweete Medail bei de 17. Spiller vun de klenge Länner.

Dëschtennis

Am Dëschtennis huet d'Dammenequipe mamanan der Finale mat 3:0 géint Malta gewonnen a ka sech iwwert d'Goldmedail freeën.Bei den Hären ass eng Sëlwermedail erausgesprongen. De, denan denverléieren an der Finale mat 0:3 géint eng staark Equipe vu Monaco.