De Jean-Marc Klein assuréiert d'Formatioun als Trainer bei der FLF ofzeschléissen. De Jérôme Klein huet virdrun scho jorelaang fir d'FLF geschafft, ënner anerem als Trainer fir d'U15.L’U.N. Käerjéng ’97 tient à informer que le duo d’entraîneurs Jean-Marc KLEIN / Jérôme REMY sera en charge de son équipe fanion à partir de la saison prochaine. Jean-Marc assurait dernièrement la formation des entraîneurs au sein de la FLF et Jérôme travaillait lui aussi pendant plusieurs années pour la FLF en s’occupant notamment de la sélection nationale U15.L’UNK mise sur les grandes qualités de formateur de Jean-Marc et de Jérôme pour axer sa politique sportive sur le recrutement et l’intégration de jeunes talents tout en ne perdant pas de vue qu’ils devront être encadrés par des joueurs expérimentés.Au cours du mois de juin, l’UNK organisera une conférence de presse lors de laquelle les nouveaux entraîneurs et les transferts pour la saison 2017-2018 seront présentés.Salutations sportives.Le Conseil d’administration de l’U.N. Käerjéng ’97.