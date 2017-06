X

De Lëtzebuergerinnen hiert d'Zil war et a San Marino den Titel vu virun 2 Joer op de Spiller vun de klenge Länner an Island ze verdeedegen.Dësen Dram ass ausgedreemt. No der Defaite géint Malta ass Gold net méi méiglech.D'Lëtzebuergerinnen sinn en Donneschdeg net gutt an de Match gestart. No den éischten 10 Minutte stoung et 7:12 aus Siicht vun der Equipe aus dem Grand-Duché. Am zweete Véierel sinn d'Lëtzebuergerinne besser an de Match komm an hunn de Match gedréint. An der Paus waren si 27:16 a Féierung.Am drëtte Véierel konnten d'Malteserinnen dräi Punkten ophuelen. Mat 40:32 ass et an déi lescht 10 Minutte gaangen. An do huet d'Equipe ronderëm d'Cathy Schmit d'Partie nees aus der Hand ginn. Um Enn gëtt et eng 50:52 Defaite géint Malta. Malta huet domadder zwou Partie gewonnen a Lëtzebuerg kann elo kee Gold méi gewannen.