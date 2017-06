X

Spiller vun de klenge Länner (03.06.2017) Spiller vun de klenge Länner, Resultater vum Dag.

© pressphoto

JPEE: Supper Stëmmung bei der Lëtzebuerger Delegatioun (03.06.2017) Vill Sportler aus dem Grand-Duché waren um leschten Dag bei de Liichtathlete fir si ze ënnerstëtzen.

Déi 17. Spiller vun de klenge Länner a San Marino waren insgesamt e groussen Erfolleg fir d'Lëtzebuerger Delegatioun. Déi 150 Sportler konnte mat hire Leeschtungen iwwerzeegen. Och vill jonk Athleten haten an de leschten Deeg Zäit fir sech ze beweisen a wichteg Erfahrungen ze sammelen.Wat d'Medailen ugeet, do kënnt Lëtzebuerg op en Total vun 98 Medailen. 38 waren der aus Gold, 36 aus Sëlwer a 24 waren der aus Bronz. Domadder hunn d'Lëtzebuerger déi meeschte Medaile gewonnen a stoungen och am dackste ganz uewen um Podium. Hannert Lëtzebuerg steet Zypern mat 84 Medailen. D'Zypriote stoungen 30 Mol um ieweschten Träppchen.Par Rapport vu virun 2 Joer an Island hunn d'Lëtzebuerger méi Medaile gesammelt, deemools war een den Zweete ginn. 2014 gouf et 80 Medailen am Ganzen (34 Mol Gold, 22 Mol Sëlwer a 24 Mol Bronz).Am meeschte Medaile (27) konnten nees d'Schwëmmer sammelen. Hei gouf et och dräi nei Lëtzebuerger Rekorder, dat duerch de Raphael Stacchiotti an op de Kont vum Julien Henx ginn der 2. Den Henx konnt sech bei de 6 Coursen, wou hien um Startblock stoung, 6 Victoirë sécheren.Am dacksten um Podium stoung de Schwëmmer Raphael Stacchiotti. Hie gewënnt 9 Medailen, 7 waren der aus Gold. A senger Karriär huet de Lëtzebuerger 32 Goldmedailen op de Spiller vun de klenge Länner gesammelt an ass den erfollegräichste Sportler vun allen Zäiten.Erfreelech war och, dass d'Carole Calmes hier international Karriär mat enger Goldmedail konnt ofschléissen.Déi lescht Spiller waren et och fir de Laurent Carnol. Hie konnt um Enn dräi Mol Gold gewannen an däerf op der Ofschlossfeier de lëtzebuergesche Fändel droen.Hannert den Erwaardungen zeréck bliwwe sinn d'Dammen am Basket. No 2 Mol Gold zu Lëtzebuerg an an Island gouf et a San Marino Bronz. Och am Trap hat een sech méi erwaart.Och d'Stëmmung a San Marino war excellent an et ware friddlech Spiller. Och wann organisatoresch net ëmmer alles zu 100 Prozent geklappt huet. Déi lëtzebuergesch Sportler hunn sech géigesäiteg ënnerstëtzt. Dat war och um leschten Dag bei der Liichtathletik de Fall.An zwee Joer sinn d'Spiller vun de klenge Länner a Montenegro.