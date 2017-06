Déi meeschte Medaile ginn op de Kont vun de Schwëmmer duerno kommen d'Liichtathleten an dann den Dëschtennis an de Schéisssport.

Spiller vun de klenge Länner (01.06.2017) Spiller vun de klenge Länner, Resultater vum Dag.

Lëtzebuerg bleift am Medaile-Spigel op der éischter Plaz. Am Ganze sinn et elo 62 Medailen, dovunner sinn der 26 aus Gold, 22 aus Sëler an der 14 aus Bronz.Op der zweeter Plaz steet Island mat 41 Medailen. Si hu bis ewell der 19 aus Gold, 11 aus Sëlwer an der 11 aus Bronz.

Schwammen

Och um drëtten Dag goung d'Sammele bei de Schwëmmer monter weider. Am ganze gouf et 4 Mol Gold, 2 Mol Sëlwer an 1 Mol Bronz.

De Julien Henx kroopt sech iwwer 50 Meter Crawl Gold a verbessert säi Lëtzebuerger Rekord mat engem Chrono vun 22 Sekonnen an 81 Honnertstel ëm 3 Honnertstel.





Fir de Laurent Carnol gouf et Gold a senger leschter Eenzelcourse op Spiller vun de klenge Länner, an dat iwwer 100 Meter Brasse mat engem Chrono vun 1 Minutt 2 Sekonnen an 43 Honnertstel.





De Raphael Stacchiotti wënnt seng 5. Goldmedail op dëse Spiller, an dat elo iwwer 200 Meter Crawl mat engem Chrono vun 1 Minutt 51 Sekonnen an 76 Honnertstel. Hei gouf de Pit Brandenburger den 2., eng Sekonn a 4 Honnertstel hannert dem Stacchiotti.





Iwwer 200 Meter Crawl bei den Dammen ass et Sëlwer fir d'Monique Olivier an 2 Minutten 3 Sekonnen an 59 Honnertstel.

Zum Schluss koumen nach 2 Medailen duerch d'Staffelen dobäi. Eng Gold vun den Häre beim 4x100 Meter 4 Nages. D'FLNS-Damme kréien an där Disziplin Bronz.

Schéisssport

Carole Calmes wënnt Gold / Reportage Jang Mathes



D'Schéisser konnten um Donneschdeg zwou weider Medailen op hirem Konto notéieren. Dës Kéier mam Loftgewier. Moies gouf et Sëlwer fir de. Hien huet mam Loftgewier 237,7 Réng geschoss. Fir Gold hunn 2,4 Réng gefeelt.Am Nomëtten hat d'hire groussen Optrëtt. An enger ganz enker Final konnt si sech no engem Shootout Gold sécheren. Fir d'Lëtzebuergerin war et de leschten Optrëtt bei enger internationaler Kompetitioun.

Foto vum Dag

© pressphoto

Den Ugo Nastasi während der Halleffinall am Tennis.

Liichtathletik

© pressphoto

D'Liichtathleten hu vun all Faarf Medaile gesammelt. D'konnt op där éischter ongewinnter Distanz iwwer 1.500 Meter Gold gewannen. D'Lëtzebuergerin huet sech bis 200 Meter virun der Arrivée zeréckgehalen an ass du laanscht hir Zypriotesch Géignerin gelaf.Déi zweet Goldmedail war fir de. Hie wënnt iwwer 400 Meter Hecken, et ass dem CSL-Athlet seng zweet Goldmedail op Spiller vun de klenge Länner.Sëlwer gouf et fir d'iwwer 400 Meter Hecken a fir deam Stafhéichsprong. Hei gouf et nach Bronz fir deDéi lescht Medail vum Dag war fir de. Hie konnt op de 400 Meter Bronz gewannen.

Dëschtennis

En Donneschdeg konnten sech denan der Finall mat 3:0 géint en Duo aus San Marino Gold sécheren.Gold goung och bei den Dammen u Lëtzebuerg. Den Duowanne mat 3:0 géint de Montenegro.