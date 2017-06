X

Spiller vun de klenge Länner (02.06.2017) Spiller vun de klenge Länner, Resultater vum Dag.

Am Medaile-Spigel läit Lëtzebuerg virum leschten Dag nach ëmmer däitlech a Féierung. Am Ganze gouf et fir Lëtzebuerg bis ewell 81 Medailen, dovunner waren der 34 aus Gold, 29 aus Sëlwer an 18 aus Bronz.Op der zweeter Plaz steet Island mat 50 Medailen, dovunner sinn der 22 aus Gold, 13 aus Sëlwer a 15 aus Bronz.

Bouschéissen

© Lynn Kayser / RTL.lu

D'Bouschéisse ass fir d'éischte Kéier bei de Spiller vun de klenge Länner mat dobäi. Fir Lëtzebuerg war et eng erfollegräich Première. Am Ganze konnten d'Bouschéisser 9 Medaile gewannen. 4 waren der dovunner aus Gold, 4 waren der aus Sëlwer an eng aus Bronz.Am Compound, dem net-olympesche Bou, gouf et mat deran amGold, am Eenzel konnt dean d'sech iwwert Sëlwer freeën.Am Recurved, dem olympesche Bou, gouf et Gold mat dera Sëlwer am. Am Eenzel hunn d'Häre fir eng weider Première, dës Kéier awer aus Lëtzebuerger Siicht gesuergt, si stoungen nämlech zu dräi Sportler aus dem Grand-Duché um Podium. An der Finale konnt sech degéint debehaapten. An der Partie ëm déi drëtte Plaz ka sech deBronz sécheren.

Schwammen

Och um leschten Dag vun de Schwammkompetitioune gouf et nees Medaile fir d'Lëtzebuerger.Degewënnt iwwer 400m 4Nages Sëlwer. Fir d'gouf et op den 800 Meter och Sëlwer. Beim Ofschloss op deCrawl huet d'Staffel aus Lëtzebuerg als éischt ugeschloen a gewënnt Gold.Am Ganzen hunn d'Schwëmmer 27 Medailen a San Marino gewonnen. Dovunner waren der 12 aus Gold, 11 aus Sëlwer an der 4 aus Bronz.Déi meeschte Medaile konnte de Raphael Stacchiotti gewannen. An 10 Coursë gouf et 9 Medailen, 7 Mol stoung hie ganz uewen um Podium an zweemol war et déi zweete Plaz. Insgesamt kënnt de Stacchiotti elo op 32 Goldmedailen bei de Spiller vun de klenge Länner an ass den erfollegräichste Sportler vun allen Zäiten.

Judo

Manon Durbach (Wäiss) © pressphoto

D'Athlete vum Nationaltrainer Ralf Heiler hunn haut nach 2 Medailen dobäi kritt. D', d'an d'hunn an der Team-Kompetitioun Sëlwer gewonnen. D'Hären,kréie Bronz.Am Ganze gouf et fir d'Judokaen aus dem Grand-Duché 11 Medailen (3 Gold, 4 Sëlwer a 4 Bronz) a San Marino.

Mountainbike

D'FSCL ka sech iwwer 2 weider Goldmedaile freeën. D'huet d'Course vun den Dammen am Moutainbike gewonnen. D'Cyclistin vun Téiteng hat kee Problem sech géint déi 4 aner Konkurrentinnen duerchzesetzen.Bei den Häre huet sech deoch duerch eng Chute net aus der Rou brénge gelooss a gewënnt souverän Gold. Fir de gebiertegen Dän ass et déi éischt Medail fir Lëtzebuerg. De Sören Nissen wunnt zanter 10 Joer am Grand-Duché a kritt geschwënn eng duebel Nationalitéit, sou dass hien dann an Zukunft nëmmen nach fir Lëtzebuerg un den Depart geet.

Tennis

© pressphoto

Am Tennis goufen et um 4. Kompetitiounsdag déi éischt Medaile fir d'Lëtzebuerger. Am Dubbel gewënnt d'KoppelBronz, dat nodeems si an der Halleffinale eliminéiert gi sinn.Nach besser ass et an der Mixed-Kompetitioun gaangen. Hei gouf et Gold fir d'an den

Basketball

D'Dammenequipe huet no der Victoire am Optaktmatch géint Zypern, déi aner zwou Partie géint Island a Malta verluer. Domadder hunn si hiert d'Zil, d'Goldmedail vu virun 2 Joer ze verdeedegen, verpasst. Si kruten um Enn nach Bronz.