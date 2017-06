Um Freideg Owend war d'Final vun der Coupe FLF am Football.

© Val Wagner

Viru knapp 600 Spectateure konnt sech de Red Star Märel-Belair, aus der zweeter Divisioun, mat 3-0 géint den CS Suessem, aus der éischter Divisioun, behaapten an domat d'Coupe FLF gewannen. Knapp 600 Zuschauer haten de Wee op d'Final op Schuller fonnt. An der Paus stoung et schonn 1-0 fir de Red Star.



FOTOGALERIE: Andréck vum Match vum Val Wagner.