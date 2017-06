© pressphoto.rtl.lu (Archiv)

De Mario Mutsch huet e Freiden an der Partie tëscht Sankt Gallen géint Basel schonn an der 6. Minutt an huet missen ausgewiesselt ginn. Domadder dierft en Asaz e Sonnde géint Albanien sécher net méiglech sinn. Den Nationaltrainer Luc Holtz hat hie souwisou net fest am Kader mat agerechent.E Sonnde spillt d'Lëtzebuerger Footballnationalequipe en Testmatch géint Albanien an de de 9. Juni géint Holland.D'Albaner hu quasi de volle Kader, deen an de Asaz ka goen.Bei der Lëtzebuerger Nationalequipe awer wäert quasi eng ganz Equipe feelen an dach gleeft de Luc Holtz un eng gutt Prestatioun.Gespaart sinn den Dan da Mota an den Aurélien Joachim.Den Antony Moris ass blesséiert, den Dirk Carlsson an den Yann Mathias si wéinst der Uni net dobäi, de Florian Bohnert an den Enes Mahmutovic konnten net voll mat trainéieren.A mam Lars Gerson a Maxim Chanot ass, wann iwwerhaapt, nëmme kuerz ze rechnen.De Mario Mutsch kënnt jo no 5 Joer bei Sankt Gallen fir déi nächst Saison op Nidderkuer.