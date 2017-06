X

De Monegass ass an der Weltranglëscht op der Plaz 836. De Nastasi gëtt nom Schlussstréch ënnert seng Profficarrière net méi am ATP-Ranking gefouert.



Fir d'Eleonora Molinaro (WTA-903) gëtt et am Simple och Sëlwer. Déi 16 Joer jonk Lëtzebuergerin verléiert an der Finale knapp an 2 Sätz 5-7 an 4-6 géint d'Raluca Georgiana Serban (WTA-394) aus Zypern.





JPEE: Sëlwer fir den Ugo Nastasi / Reportage: Franky Hippert