An der 5. a leschter Partie konnten d'Häre mat 98 op 84 géint Andorra gewannen. Um Enn geet et awer net duer fir eng Medail.

JPEE: Härebasket / Reportage: Jang Mathes



Laang hat et géint Andorra net no enger Victoire ausgesinn, no enger staarker Schlussphase, wou d'Equipe de Match nach eng Kéier komplett gedréint huet, gouf et um Enn awer nach eng Victoire. Den Trainer hat dann och nom Match e puer Regreten. No der Partie war net genee gewosst, ob een elo eng Medaile hätt oder net. Et sollt sech awer erausstellen, dass et net duergaangen ass fir Bronz. D'Victoire géint Andorra war um Enn net héich genuch.

D'Lëtzebuerger Hären hunn a San Marino 5 Partië gespillt. Géint Montegro, Zypern an Island gouf et eng Defaite. Eng Victoire gouf et géint Andorra a San Marino.