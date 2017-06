X

D'Tessy Gonderinger an d'Danielle Konsbruck stoungen sech géigeniwwer. Um Enn konnt sech d'Danielle Konsbruck mat 3:2 d'Goldmedail sécheren. D'Tessy Gonderinger kritt deemno Sëlwer.Bei den Hären hat et de Gilles Michely et an d'Finale gepackt. Hei huet hie kloer mat 0:3 géint de Monegass Anthony Perretti verluer. Hie kritt Sëlwer.Am Dëschtennis gouf et am Ganze 7 Medaile fir d'Lëtzebuerg. 4 Mol Gold an 3 Mol Sëlwer.