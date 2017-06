X

Lëtzebuerg steet um Enn vun de 17. Spiller vun de klenge Länner op der 1. Plaz am Medaile-Spigel. Am Ganze konnt d'Lëtzebuerger Delegatioun 98 Medaile gewannen. 38 Mol stoung en Athlet aus dem Grand-Duché ganz uewen um Podium.Op der zweeter Plaz steet Zypern mat 34 Medailen. Si hunn 30 Goldmedaile gewonnen.

Dëschtennis

Um leschte Kompetitiounsdag konnten déi lëtzebuergesch Dëschtennisspiller 3 weider Medaile gewannen. Am Eenzel bei den Damme gouf et eng lëtzebuergesch Finall. D'konnt sech mat 3:2 géint d'behaapten a gewënnt Gold. Tessy Konsbruck kritt Sëlwer.Bei den Häre stoung dean der Finall. Hien huet hei mat 0:3 de Kierzere gezunn a kritt Sëlwer.

Cyclissem

Am Cyclissem konnt d'no Gold an der Stroossecourse am Zäitfueren Sëlwer gewannen. D'kritt Bronz.

Liichtathletik

8 Medaile konnten d'Lëtzebuerger LiichtathletenDegewënnt iwwer 10.000 Meter d'Goldmedail.Iwwer 100 Meter Hecke konnte sech d'an d'eng Medail sécheren. Fir d'Lara Marx gouf et Sëlwer. D'Victoria Rausch gëtt déi Drëtt.Iwwer 200 Meter gewënnt d'Bronz.An der Staffel iwwerkonnten d'Lëtzebuerger Hären d'Goldmedail gewannen. D'Damme goufen iwwert d'déi Drëtt.Mam Speer konnt sech denSëlwer sécheren.Am Héichsprong gëtt et Bronz fir de

Tennis

Denhuet sech an der Finale mat 3:6 a 4:6 géint de Florent Diep misse geschloe ginn a fiert mat enger Sëlwermedail am Eenzel heem.Bei den Damme gouf et och Sëlwer. D'huet an der Finale knapp an 2 Sätz 5:7 a 4:6 géint d'Raluca Georgiana Serban aus Zypern verluer.

Volleyball

Um leschten Dag si bei den Hären an den Dammen d'Entscheedunge gefall. Fir d'Lëtzebuergerinnen gouf et um Enn Bronz.D'Häre konnten d'Goldmedail aus Island verdeedegen.