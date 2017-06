X

© Jörg Theis

An déi hu fir eng fantastesch Stëmmung gesuergt.D'Entente Rouspert-Bäerdref-Chrëschtnech ass an der drëtter Minutt 1:0 virgaangen, gutt 20 Minutten duerno huet Mamer egaliséiert an huet dunn d'Heft an d'Hand geholl.Den 2:1 fir Mamer ass no zirka 35 Minutte gefall an esou goung et och an d'Paus.Duerno huet Mamer séier fir d'Entscheedung gesuergt mat zwee weidere Goaler. Uschléissend gouf intensiv gefeiert.