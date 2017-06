D'Freed bei Real war riseg.

Nodeems Real Madrid sech an der Halleffinale géint Atletico duerchsetze konnt a Juventus Turin Monaco bezwénge konnt hu béid Equippe sech e Samschdeg zu Cardiff am Millennium Stadium afonnt fir d'Finale vun der Champions League. Real hat no der Champions League Victoire lescht Joer, d'Chance als éischt Equipe dës Coupe zwee Joer hannerteneen ze gewannen. Mat dobäi och de Miralem Pjanic, deen a Lëtzebuerg opgewuess ass. An der ofgelafener Saison konnte béid Equippen an hirem Championnat de Meeschtertitel feieren, d'Juve konnt och nach déi italienesch Coupe gewannen an domat hate si nach d'Chance op den Triplé. Dozou kënnt, dass hei mat Real, déi bescht Offensiv op d'Juve mat der beschter Defense aus der lafender Champions League Saison trëfft.D'Equipe aus Italien ass méi aktiv an de Match gestart. Déi éischt richteg gutt Chance war och fir d'Juve an dat duerch de Miralem Pjanic. De Spiller vun der Juve krut de Ball ronn 20 Meter virum Goal, hien huet de Ball mat der Broscht ugeholl an du voll ofgezunn, mee de Keylor Navas am Goal vun de Madrilene konnt de Ball paréieren.Madrid huet du probéiert de Ball besser an den eegene Reien ze halen. Dëst huet seng Friichten no 20 Minutte gedroen. Do huet dat séiert Ëmschaltspill vun de Madrilenen zum 1:0 gefouert. De Ronaldo huet de Carvajal iwwer d'Säit geschéckt, deen huet de Ball zeréck op de 16-Meter gespillt op de Ronaldo, deen direkt ofgezunn huet. De Ball ass am ënneschten Eck vum Buffon sengem Goal ageschloen.Elo huet d'Juve miss reagéieren, esou ee fréie Géigegoal wollt een natierlech verhënneren. An der 27. Minutt konnt d'Juve dunn ausgläichen, dat duerch ee wonnerschéine Goal. De Ball ass héich an d'Mëtt komm op den Higuain, deen huet héich op de Mandzukic gespillt, dee ganz artistesch per Fallrückzieher de Ball an de laangen Eck iwwer de Navas geschoss huet. De Mandzukic ass domat den drëtte Spiller deen an enger Finale vun engem europäesche Wettbewerb fir 2 verschidde Veräiner treffe kann.Uschléissend hu béid Equippen e bëssen Tempo aus dem Spill geholl a si manner Risiken agaangen, sou dass et bis zur Paus beim 1:1 bliwwen ass. No enger uerdentlecher éischter Hallschent, war dëst ee gerecht Resultat no 45 Minutten.Real Madrid war zu Ufank vun der zweeter Hallschent déi besser Formatioun. Si hu séier no vir gespillt a sou d'Defense vun der Juve op d'Prouf gestallt. De Modric huet et no 54 Minutten och aus der Distanz probéiert, de Buffon konnt dëse Schoss awer ouni gréisser Problemer paréieren.An dëser Phase huet Madrid elo richteg Drock gemaach, no 58 Minutten huet de Marcelo ee Ball op den zweete Potto bruecht, hei huet de Ronaldo de Ball esou just verpasst.Et konnt och nëmmen esou kommen, ewéi et komm ass. D'Juve huet de Madrilenen einfach ze vill duerchgoe gelooss a sou konnt Real mat Hëllef vum Khedira a Féierung goen. De Casemiro huet aus ronn 25 Meter ofgezunn, dem Brasilianer säi Schoss gouf vum Khedira onhaltbar fir de Buffon ofgefälscht. Déi zweet Féierung fir Madrid an dësem Match.D'Juve hat den 2:1 nach net richteg verschafft ewéi Madrid schonn erëm geféierlech virun de Goal vum Buffon komm ass. De Modric ass iwwer d'Säit gaangen an huet de Ball op den éischte Potto gespillt, wou de Ronaldo am séierste reagéiert huet an de Ball laanscht de Buffon an de Goal geschoss huet.Elo war et kloer, dass et schwiereg géing gi fir d'Equipe vun Turin. Den Trainer vun den Italiener, den Allegri huet dunn alles op eng Kaart gesat an de Barzagli, een Defenseur, erausgeholl huet fir den offensive Cuadrado.Ma näischt war ze gesi vun der Offensiv vun der Juve, et ware weider d'Madrilenen déi weider no vir gespillt hunn, si ware kaum ze bremsen an hunn den Italiener keng Chance gelooss ee Spill opzebauen.Dozou ass komm, dass den agewiesselte Cuadrado an der 83. Minutt déi giel-rout Kaart kritt huet. Domat war Juventus nëmme méi zu 10 an zwee Goaler hannen.An der 90. Minutt huet Madrid dunn definitiv den Deckel drop gemaach. De Marcelo huet sech gutt op der Säit duerchgesat, huet de Ball an d'Mëtt op den agewiesselten Asensio gespillt, dee komplett fräi stoung an de 4:1 markéiere konnt.Mat dësem um Enn verdéngte 4:1 ass et op en Enn gaangen.Dëst ass den 12. Titel an der Champions League fir Real Madrid a si sinn net nëmme de Rekordgewënner, mee och déi éischt Equipe déi et fäerdeg bréngt d'Champions League zwee Joer hannerteneen ze gewannen, dat heescht den Titel ze verteidegen.