Direkt an den éischte Minutte gouf et eng gutt Chance fir Albanien, ma de Ralph Schon am Goal konnt excellent reagéieren. © Luc Marteling

© Serge Olmo / RTL Sport

Direkt an der Ufanksphas, ma och kuerz virun der Paus, ware et d'Albaner, déi déi beschte Chancen haten. Ma de Ralph Schon am Goal vun de Roude Léiwen war ëmmer um Posten. Lëtzebuerg hat an den éischte 45 Minutten eng gutt Chance duerch de Martins a war bei 2 Corner och net ongeféierlech, ma d'Gäscht aus Albanien haten däitlech méi vum Match. Mat 0:0 ass et an d'Paus gaangen.