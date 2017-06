© AFP

Domadder rutscht de PSG nees laanscht d'Zil vun der Saison, fir d'Champions League ze gewannen. Mat engem Budget vun 17,4 Milliounen Euro, deen zum gréissten Deel aus dem Qatar kënnt, ass de Club aus der franséischer Haaptstad ee vun de räichste Clibb op der Welt an huet d'Méiglechkeeten, fir Top Spiller op Paräis ze kréien.Ma och mat esou enger staarker Equipe, wou leit wéi Karabatic, Gensheimer, Narcisse, Abalo, Hansen oder Omeyer spillen, konnten d'Fransousen net géint Skopje aus Mazedonien gewannen. An der Paus war de Star-Ensembel vum PSG nach mat 12:11 vir, ma déi zweet Hallschent huet de Mazedonier gehéiert. Si konnte sech hei mat 13:11 duerchsetzen. Grad an der dramatescher Schlussphase konnte si vun enger Iwwerzuel profitéieren an zwou Sekonne viru Schluss den 24:23 schéissen.Statistesch gesinn hat Vardar Skopje méi vum Match. Si haten 52 Prozent Ballbesëtz a konnten aus hiren 47 Attacken 25 Goaler schéissen a léien domadder bei 51,1 Prozent. 48 Attacke haten d'Fransousen, déi awer just 47,9 Prozent dovunner an e Goal ëmwandele konnten. Wat Goalkeeper betrëfft waren d'Fransousen awer besser, hir konnten 41,5 Prozent vun de Schëss (17/41) ofwieren, während bei de Géigner et just 39,5 Prozent waren (15/38). Beschte Butteur beim neien Champions League Gewënner war de Russ Timur Dibirow mat 7 Goaler, den Nikola Karabatic huet fir d'Fransouse 5 Mol getraff.An der klenger Finale konnt sech Veszprem aus Ungarn mat 34:30 géint den FC Barcelona duerchsetzen.