Um éischten Dag stinn traditionell Equippekompetitiounen um Programm, wou sech déi 4 bescht Natioune fir d‘Finale qualifizéieren an eis Faarwen hu ganz gutt ofgeschnidden.



De Gilles Mores, dee soss den Trikot vum KF Oberthal unhuet, konnt säin „Heemvirdeel“ notzen. Den aktuelle Landesmeeschter konnt e konstante Worf ofruffen an huet esou seng Zuel ob staark 926 Holz eropgeschrauft!



Als 2. Lëtzebuerger goung den Tom Hoffmann op d'Bunn an och hie konnt eng staark Leeschtung ofruffen. 900 Holz no 120 Wërf stoungen un der Tafel a Lëtzebuerg war deen Ablack mat gudde 70 Holz virun Däitschland.



Den Christopher Zels (851 Holz) konnt un déi staark Leeschtung vu senge Coequipiere leider net uknäppen, mee eng 900 sollt nach falen.



De Kevin Everard konnt mat engem staarke Schlusssprint 902 Holz aspillen. Soumat steet Lëtzebuerg als 2. Equipe nieft Däitschland, Holland an Frankräich an der Finale. Hei hunn nëmme 16 Holz gefeelt fir Däitschland of ze fänken.

Och eis Dammenequipe mat Mandy Parracho, Martine Keller, Doris Melo an d’Marie-Josée, wat no 60 Wërf duerch d'Marcelline Della Modesta ersat gouf, konnte sech als 3. Natioun fir Final qualifizéieren.

Am spéiden Nomëtteg ass et leider am Team-Doppel bei den Damen net fir eng Plaz an der Finale duergaangen. Martine Keller / Marie-Josée Blasen koumen ob 713 Holz an Doris Melo / Marcelline Della Modesta klasséiere sech nëmmen 1 Holz drënner. 748 Holz ware gefuerdert fir sech eng Plaz an der Finale ze erspillen.

An der 3. Disziplin vum Dag, am Tandem-Mixte, konnt Lëtzebuerg sech awer nach eng weider Plaz an enger Finale sécheren. Mat 683 Holz konnt sech hei déi momentan beschten Tandem-Mixte Koppel aus dem Land, Parracho Mandy / Gilles Mores fir d'Finale qualifizéieren. Leider ass et fir den Duo Doris Melo / Christopher Zels mat 584 Holz net duergaangen.