Den Andy Murray klappt an 3 Sätz de Russ Karen Chatschanow a steet domat an der Véierelsfinale vun de French Open.

Den 30 Joer ale Brit klappt säi russesche Konkurrent 6:3, 6:4 a 6:4.An der nächster Ronn trëfft hien entweder op de Japaner Kei Nishikori, deen aktuell op Plaz 8 am ATP-Ranking steet, oder op de Fernando Verdasco, Plaz 37.An deenen anere Véierelsfinalle sti sech den Novak Djokovic (Nummer 2) an den Dominic Thiem (Nummer 6), sou wéi de Rafael Nadal (Nummer 4) an de Pablo Carreno Busta (Nummer 20) géigeniwwer.