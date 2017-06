© Tom Hoffmann

E Sonnden de Moie stoung Team-Doppel Hären-Disziplin um Programm. 15 Formatioune sinn un den Start gaangen, wou sech déi bescht 8 fir d'Véierelsfinale qualifizéiert hunn. Den Gilles Mores an den Tom Hoffmann, souwéi de Patrick Molitor an de Kevin Everard si fir Lëtzebuerg ugetrueden. D'Formatioun Mores/Hoffmann konnt op en Neits eng staark Performance ofruffen. Mat souveränen 887 Holz konnte si sech fir D'Véieresfinale qualifizéieren a sinn nëmme knapp ënnert dem Weltrekord vun 895 Holz bliwwen! Am Laf vum Nomëtteg sollt dëse Weltrekord awer vum Christian Junk an Daniel Schulz (allebéid aus Däitschland) mat iwwerzeegenden 945 Holz gebrach ginn. Och déi zweet Formatioun vun de Lëtzebuerger Molitor/Everard huet de Sprong mat 862 Holz an d'Véierelsfinale gepackt.

Am spéiden Nomëtteg goung et mat der Tandem-Hären Disziplin weider. Och hei huet et gegëllt sech vu 15 Starter ënnert déi bescht 8 ze spillen. De Kevin Everard konnt sech mam Tom Hoffmann mat 743 Holz fir Halleffinale qualifizéieren. De Chris Fuchs an de Patrick Molitor hu missen zidderen, mee si konnte knapp mat 685 Holz den Ticket fir Halleffinale zéien.

An der Disziplin Tandem-Dammen sollt et leider net fir eng Plaz an der Final duergoen. Duerch 7 Starter gouf et an dëser Disziplin direkt eng ½ Final wou Martine Keller mam Mandy Parracho (598 Holz) eng Platz an der Final mat 9 Holz nëmmen knapp verpasst hunn. Marcelline Della Modesta an Marie-Josée Blasen haten mat 523 Holz géint déi staark Konkurrenz keng Chance!

Fir e gudden Zweck

Dës Weltmeeschterschaft steet och am Zeeche fir den gudden Zweck. Pro 9ter, dee bei dëser Weltmeeschterschaft gespillt gëtt, komme 5 Cent an d'Keess a ginn no de Wettkämpf un eng Associatioun fir Kriibskrank Kanner gespent. Während dem 2. Dag gouf am Laf vum Nomëtteg schonns den 3.000 9ter gezielt, mat der Hoffnung, dass der nach vill dobäi kommen!