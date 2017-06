Mat der Ënnerschrëft vum Peter Bosz ass d'Sich no engem neien Trainer beim BVB also eriwwer. Den 53 Joer ale Bosz gouf déi lescht Saison mat Ajax Amsterdam am hollännesche Championnat den Zweeten, donieft stoung hie mat senger Equipe an der Finale vun der Europa League.







Den Trainer Thomas Tuchel, deen eigentlech jo nach Kontrakt bis 2018 beim BVB hat, huet no Divergenze mat der Direktioun musse seng Saache paken. De Wonschtrainer Lucien Favre konnt net aus sengem Kontrakt beim OGC Nizza erauskaf ginn.An de leschten Deeg war Borussia Dortmund awer och aktiv um Spiller-Maart.

Si hunn dat franséischt Top-Talent Dan-Axel Zagadou (18) vum Paris St. Germain ënner Kontrakt geholl. Den 1m95 groussen Defensivspezialist gëllt als eent vun de gréissten Talenter aus Frankräich. Hien huet fir 5 Joer bis den 30. Juni 2022 ënnerschriwwen. De jonke Fransous huet sech bewosst fir de BVB entscheet, nodeems hien an de leschte Jore gesinn huet, dass een als jonke Spiller an deem Veräin d'Chance kritt sech staark ze verbesseren an och um héchsten Niveau ze spillen.



Desweideren hu se sech wuel och d'Déngschter vum Offensivspiller Maximilian Philipp vum SC Freiburg fir 20 Milliounen Euro geséchert. Hie soll e Méindeg de Kontrakt beim BVB ënnerschriwwen hunn.